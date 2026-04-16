貼「自比耶穌」圖惹眾怒　特朗普刪文後再貼耶穌擁抱AI照

近日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因發布將自己描繪成基督耶穌的照片而遭到外界猛烈抨擊。他於4月15日再次分享一張AI生成的基督耶穌擁抱自己的圖片。



特朗普周三在Truth Social轉貼一張耶穌擁抱他的圖片，這張新圖片似乎是 AI 生成的，源自一位其支持者在社媒平台X上發布，圖中耶穌手臂搭在特朗普肩上、手撫著其胸前，兩人頭靠頭閉著眼、周身環繞光環，背景為美國國旗。特朗普將其轉發並稱：「激進左派瘋子可能不喜歡這樣，但我覺得這相當不錯!」

此前，特朗普發布自己化身耶穌、雙手發光治癒病人的AI圖，引發基督徒及各政治派別強烈譴責，多名保守派人士、宗教活動家批評其褻瀆神明，前美國共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）抨擊該有關帖文，稱她「祈求阻止此事」。美國佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）則形容，特朗普此舉「精神失常，且是極端自我的行為」。

特朗普4月14日在Truth Social平台發布自比耶穌的人工智能生成圖像。（@realdonaldtrump via Truth social）

該帖子隨後被刪除。特朗普為其辯護，稱是「扮演醫生」，撤帖是避免民眾困惑，並將爭議歸咎於「假新聞」，還在採訪中自詡救世主。