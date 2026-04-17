中國向伊朗提供緊急人道主義援助

中國向伊朗提供緊急人道主義援助項目政府間交接證書籤字儀式4月15日在德黑蘭的伊朗紅新月會總部舉行，中國駐伊朗大使叢培武同伊朗紅新月會主席科利萬德出席。



新華社報道，叢培武說，中國和伊朗是好朋友、好夥伴，兩國人民的友誼源遠流長。中方始終心繫伊朗人民，此次向伊方提供緊急人道主義援助，是中方踐行人類命運共同體理念，履行國際人道主義義務的生動實踐。自戰事爆發以來，中方一直致力於恢復地區和平、結束衝突。中方將繼續同國際社會一道，推動中東早日恢復和平穩定。

叢培武。（中國駐加拿大大使館網站）

科利萬德感謝中方多次在困難時刻向伊方伸出援手，並在雙多邊場合堅定給予伊朗支持，兩國友誼歷久彌堅。他說，在戰事爆發首日，伊朗南部城市米納卜一所女子學校遭到襲擊後，中國就向伊朗捐贈了緊急人道主義援助。

科利萬德表示，美國和以色列對伊朗的襲擊造成機場、燃料儲存設施以及橋樑和鐵路等超過13.7萬處基礎設施受損，這些襲擊均違反了國際人道主義法。