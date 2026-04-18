美國Casely「尿袋」爆炸75歲婦燒傷後併發症亡　官方再發召回通告

美國公司Casely售賣的一款流動電池多次傳出由過熱起火引發的意外事件，最嚴重是在使用期間發生爆炸導致一名75歲婦燒傷最終因併發症而離世。Casely去年發出召回令後，未料再傳出涉事產品的爆炸事件，美國消費品安全委員會（CPSC）與Casely 4月16日再發召回公告，呼籲消費者立即停用，並聯絡企業要求更換。



根據CPSC發出的召回令，涉事產品是一款容量為5000mAh無線磁吸式流動電池，型號為E33A。公告指，產品可能過熱並起火，會對消費者帶來火災及燒傷風險，嚴重可能導致消費者受傷或死亡。

2026年4月16日，美國消費品安全委員會對產品發出召回命令，圖為因引發大火而遭到召回的流動電池拼圖。（美國政府網站）

2024年8月，新澤西州一名75歲女性於將手機放在大腿上充電時，行動電源突然起火爆炸，她因此承受2度及3度燒傷，隨後因傷勢引發的併發症不幸逝世，此事促使官方首次發出召回報告。而CPSC在去年首度發出召回令後，就已成功召回42.9萬個產品，不過在召回令發出後的一年內，Casely又接獲28宗投訴，例如在今年2月，一名女乘客在飛機上使用涉事產品為手機充電時，產品意外燃燒並爆炸，導致她承受1度燒傷。

涉事產品於2022年3月至2024年9月間在網上銷售，單價介乎30至70美元，並在2025年首次被CPSC召回時，Casely就已收到51宗電池過熱、膨脹或起火的報告，包含6宗輕微燒傷事件。