FBI局長斥《大西洋月刊》指控其醉酒、缺席報道不實　揚言提告

美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）強烈否認《大西洋月刊》（The Atlantic）一篇指控其管理失當及行為不當的報道，並揚言要提出訴訟。



帕特爾周五（4月17日）在社交平台X發文：「法庭上見，你和你那群散布虛假新聞的同夥。」

美媒《國會山報》（The Hill）報道，此前《大西洋月刊》刊出題為「FBI局長失蹤」的文章，引述20多名在職及前FBI官員、國會議員、酒店業員工等人士匿名說法，指帕特爾多次在白宮等場合「飲酒至明顯醉酒」，其保安團隊更曾因他似醉酒而難以叫醒他。

報道又指，帕特爾經常「缺席」、不在總部辦公室，並曾因無法登入內部計算機系統，而「驚慌失措」致電助手及盟友，以為被白宮解僱。

The Atlantic報道：

《大西洋月刊》記者菲茨帕特里克（Sarah Fitzpatrick）寫道，「他們匿名談論敏感訊息......稱帕特爾任期內管理不當，他的個人行為是國家安全漏洞。」

帕特爾代理律師賓納爾（Jesse Binnall）周五在X平台上發布一封信，稱該信已發送給《大西洋月刊》和菲茨帕特里克，信中否認這些指控並揚言要採取法律行動。

帕特爾周六（18日）再發文反擊：「你們寫的胡說八道（報道），無法阻止FBI保障美國安全，並將你們所支持的罪犯繩之以法。」