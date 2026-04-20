伊朗戰爭｜特朗普：一艘伊朗貨船圖突破封鎖　遭美軍開火及扣押

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月19日表示，一艘伊朗船隻當日試圖突破美國對伊朗港口的海上封鎖，遭到美軍艦艇開火及扣押。他重申，美方提出了一項非常公平合理的協議，希望對方接受，否則伊朗的每一座發電廠和每一座橋樑將都被摧毀，美國不會再當好好先生。



伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）表示，美國封鎖伊朗港口和海岸線，既違反巴基斯坦斡旋達成的停火協議，也是非法行為。伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）則稱，革命衛隊海軍部隊及時到場，並迅速響應支援伊朗船隻，美軍被迫撤退並逃離該地區。



圖為2026年4月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）發帖稱，一艘伊朗船隻試圖突破美國的海上封鎖，遭到美軍艦艇開火及扣押。（@realDonaldTrump 截圖）

特朗普在社交平台發文稱，該艘貨船懸掛伊朗國旗、名為「圖斯卡號」（Touska，暫譯），長近900呎、重量幾乎與航空母艦相當，當日試圖突破美國海軍的海上封鎖，但結果並不理想。

特朗普稱，該艘船在阿曼灣遭美軍驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）攔截，並給他們發出了停止的明確警告。但伊朗船員拒絕聽從，因此遭美國海軍艦艇「在輪機艙打了一個洞來阻止他們」。

目前，該艘船已被美國海軍陸戰隊扣押。帖文指出，該船此前已因非法活動受到美國財政部制裁。「我們完全控制了這艘船，並正在查看船上有什麼！」

特朗普又批評，伊朗前一天在霍爾木茲海峽開火，瞄準了一艘法國船隻和一艘英國貨輪，完全違反了停火協議。