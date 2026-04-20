以軍士兵黎巴嫩南部砸毀耶穌雕像畫面瘋傳　以軍證實為真：已調查

以色列國防軍（IDF）4月20日證實，日前於網上流傳一名以軍士兵在黎巴嫩南部砸毀耶穌雕像的畫面為真。軍方對此極為重視，強調該士兵行為完全違背部隊價值觀，並已展開調查。



《耶路撒冷郵報》報道，該圖片周日在網絡迅速傳播，引發廣泛譴責。

事發地點為德貝爾（Debel），一個隸屬黎巴嫩最大東儀天主教會——馬龍派（Maronite Church）的基督徒村莊，距以色列邊境社區什圖拉（Shtula）東北方約五公里。來自黎巴嫩南部艾因伊比勒（Ain Ebel）的基督教社群成員向外界通報了此事。

聖地基督教論壇協調員阿布納薩爾（Wadi Abunassar）表示，他從多個來源獲取圖像，強調「面對此類侵犯行為無法保持沉默」，他認為，若事件屬實應提出起訴，將肇事者繩之以法。

以軍發言人肖沙尼（Nadav Shoshani）中校在X上寫道，若此事為真，該行為「與以軍價值觀及對士兵期望完全不符」，並表示將「徹底深入調查」。

以軍其後確認影像真實性，並稱北方司令部正透過指揮鏈處理，將依結果採取適當措施，並協助社區將雕像復位。

黎巴嫩是中東基督教人口比例最高的國家之一，基督徒約佔總人口46%，馬龍派為最大基督教社群，在政治與社會中具重要影響力；相較之下，以色列人口中基督徒僅約2%。