捷克總理拒提供公務專機　批評參議院議長訪台損害對華商貿關係

路透社4月20日報道，捷克總理巴比什（Andrej Babis）表示，捷克政府不會為參議院議長規劃中的訪台行程提供公務專機，並強調將推動更為務實的外交政策，以避免損害與中國的商業關係。參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）預計於 5 月率領商業代表團訪問台北，但須改搭商業航班前往。他透過社群平台 X 回應稱，將於本週對相關爭議發表回應。



巴比什所領導的「不滿公民行動」ANO 黨，於去年 12 月與右翼及極右翼政黨組成聯合政府上台，並調整前任中右翼政府的多項政策方向。新政府已停止以預算資金支援烏克蘭對抗俄羅斯入侵，亦拒絕參與歐盟向基輔提供貸款的計畫，同時表達希望加強與中國及其他國家的貿易與投資關係。

巴比什近日在社群媒體表示，他本人將出訪阿塞拜疆、哈薩克及烏茲別克，並強調外交政策應「以促進本國企業開展業務為宗旨，而非基於價值觀的政策，因為後者毫無益處，只會損害本國企業。」他也補充道：「我們將奉行務實的外交政策。」

2020年9月，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）在象徵台捷友好的看板上簽完名後，將手中的筆交給時任台灣外長吳釗燮。（陳卓邦／多維新聞）

與大多數國家一樣，捷克共和國僅在形式上承認北京而非台北，但近年來與台灣的關係日益密切，並吸引了越來越多的來自台灣的投資。