21歲中國留學生涉偷拍美國軍事基地被捕　因有逃亡風險被禁保釋

一名21歲中國留學生梁天瑞（Tianrui Liang，音譯）因涉嫌在美國內布拉斯加州的奧福特空軍基地非法拍攝軍用飛機，本月7日在紐約甘迺迪國際機場（JFK）被捕。



據英國《每日郵報》（Daily Mail）4月19日報道，梁天瑞就讀於蘇格蘭格拉斯哥大學航空工程專業。他於3月底從加拿大入境美國，先後自駕前往南達科他州埃爾斯沃思空軍基地（Ellsworth Air Force Base ）與內布拉斯加州的奧福特基地（Offutt Air Force Base），尋找並拍攝軍機。

聯邦調查局文件顯示，梁天瑞於31日在奧福特基地拍攝多架飛機，當中包括一架被稱為「末日飛機」的波音E-4B，該飛機是美國高階軍事及政府官員在國家緊急狀態期間的移動指揮站。一名目擊者報告，當日有人在車輛中使用長焦鏡頭相機對準奧福特基地跑道上的軍機。

數日後，梁天瑞在紐約甘迺迪國際機場準備返回蘇格蘭時被捕，被控未經授權拍攝或繪製「重要」軍事基地和設備。

資料圖片：波音E-4B（左），又稱為「末日飛機」，全稱為「國家空中指揮中心」（NAOC），前身為「國家緊急空中指揮所」（NEACP），由波音747-200客機改裝而成，當美國受核攻擊或進入緊急狀態或地面基地受摧毀時可轉作空中指揮中心。（Getty）

他於8日首次出庭後獲保釋，但檢方次日以「重大逃亡風險」為由成功申請撤銷保釋，將其還押。

聯邦調查局（FBI）在法庭文件中指出，該學生向反情報人員表示自己平日是熱衷「追機」的航空迷，承認知道自己的行為違法，但照片「僅供個人收藏」，又稱自己常在英國各地拍攝軍民航機。

文件還指其曾利用飛機愛好者網站研究多個機場的飛機停泊與作業信息。

格拉斯哥大學發言人表示不對警方事務或個別學生發表評論。美國內布拉斯加州聯邦檢察官辦公室及該學生的律師均未立即回應置評請求。