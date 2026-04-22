美國伊朗談判若要重啟　專家：關鍵推手或在北京

美伊停火協議到期前夕，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布無限期延長停火。這番「主動克制」的表態，在德黑蘭堅拒和談、亦未請求延期的背景下，更像是華盛頓面對「空椅子」時，為自己爭取回旋空間。



專家指出，華盛頓在缺乏明確戰略終點的情況下陷入了被動，令德黑蘭在一定程度上掌握了談判節奏。

至於局勢下一步如何發展，一方面要看美國封鎖能否真正壓縮伊朗經濟空間，另一方面也取決於中國等第三方是否願意推動美伊談判重啟。

特朗普星期二（4月21日）宣布，應斡旋方巴基斯坦的請求，他同意延長停火期限，直至伊朗方面提交一個「統一方案」。他補充稱，延長停火的決定也考慮到「伊朗政府內部存在嚴重分歧，而這並不令人意外」。

特朗普發文宣布，同意將停火期限延長至伊朗方面提交「統一方案」為止，同時指示美軍繼續實施海上封鎖並保持戰備狀態。（取自特朗普的社媒平臺Truth Social）

伊朗視停火延期為美國「變相讓步」

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院兼任高級研究員多西（James Dorsey）接受《聯合早報》采訪時分析，特朗普宣布無限期延長停火，本質上是把僵局的「球」踢回給伊朗，並以此展示美方正靜待德黑蘭提出統一的談判提案。

但多西判斷，即便伊朗隨後拋出新方案，核心訴求預計也不會與首輪談判時有實質性出入。 他進一步指出，特朗普在發出強硬軍事威脅後卻未恢復戰事，這種姿態很可能被德黑蘭解讀為自身已成功頂住壓力，從而將停火延期視為美方的一種「變相讓步」，這意味著伊朗短期內未必有動力主動調整談判立場。

伊朗正在主導談判節奏

澳大利亞迪肯大學全球伊斯蘭政治學教授巴頓（Greg Barton）接受《聯合早報》采訪時稱，特朗普政府表現「極其無能」，甚至可能是美國現代史上表現最差的一屆政府之一。他認為，在當前僵局下，「伊朗確實正在主導談判的節奏」。

「德黑蘭政權非常希望找到結束這場沖突的辦法，但也必須確保政權生存，因此絕不願在談判中顯得屈服。伊朗並非拒絕談判，而是在爭取以掌握節奏、獲取一定優勢的方式進入對話。」

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡（Islamabad），一名男子騎着電單車經過路邊豎立的廣告牌，巴基斯坦正準備歡迎美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

回顧此前的博弈過程，伊方在首輪談判中已亮明底線：要求美國立即停止海上封鎖及軍事施壓，並釋放被扣押船只。德黑蘭多次表明，不會接受在持續封鎖與高壓條件下展開、由美方單方面設定條件的談判。

目前，雙方的矛盾焦點依然高度集中：霍爾木茲海峽的航行安全與通行安排，以及核問題上的實質進展，仍是橫亙在美伊之間、短期內難以跨越的兩大鴻溝。

中國或成為打破僵局的關鍵第三方

巴頓分析稱，若談判要重啟，關鍵外部推手很可能不在華盛頓，而在北京。

「中國作為伊朗油氣的最大買家，最看重地區穩定和能源流動的確定性。因此，中國似乎極有可能支持沙特阿拉伯和波斯灣國家與巴基斯坦合作，通過悄悄說服伊朗有可能實現其所需的結果，幫助這些談判重新啟動並取得成功。」

此外，已被雙層封鎖的霍爾木茲海峽能否解封，也是決定局勢走向的終極變量。

多西判斷：「若封鎖顯著壓縮伊朗的經濟空間，局勢可能重新轉向軍事對抗；若封鎖未能迫使德黑蘭讓步，雙方則可能在封鎖持續下陷入低強度僵持。」

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼也說，只要華盛頓結束海上封鎖，下一輪談判就可在伊斯蘭堡舉行。這表明，對德黑蘭而言，解除封鎖仍是重啟第二輪談判的關鍵前提。

文章獲《聯合早報》授權轉載

