英國5月地方選舉 民調料工黨創逾40年倫敦最差成績
撰文：張涵語
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英國5月7日將舉行地方選舉，由輿觀（YouGov）進行的一項針對倫敦32個行政區民調顯示，工黨或會在倫敦創下40多年來最差選舉成績。
英國《獨立報》（Independent）報道，雖然在即將舉行的地方選舉中，工黨預計於15個地方議會中獲得最高得票率，但此較2022年減少6個。工黨上次贏得少於15個地方議會要追溯到1982年，當時他們僅贏得12個。
綠黨預計將在包括路易咸（Lewisham）和琳寶（Lambeth）在內的四個行政區中獲得最高得票率，而改革黨（Reform UK）預計將在2個行政區中獲得最高得票率。這兩個政黨此前從未在倫敦任何一個行政區獲得過最高投票率。
民調顯示，保守黨在五個地方議會中仍保持領先，而自由民主黨則有望在四個地方議會中獲得最多選票，較2022年增加一個。
在支持率嚴重下滑、外界對政府施政方向質疑不斷的情況下，首相施紀賢（Keir Starmer）領導的工黨預計將在5月遭遇慘重挫敗；部分民調甚至顯示，該黨在全國範圍內可能失去接近2,000個地方議會席位。
研究機構「More in common」的模型顯示，在最佳預期情況下，工黨將失去1597個席位；而在最壞情況下，工黨將失去1738個席位；而保守黨預計失去的席位在368至692個之間。
改革黨的支持率在去年選舉中大幅增長後趨於穩定，預計新增席位數量將在1273至1603個之間。
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