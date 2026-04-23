非盟委員會主席：中國對非零關稅舉措「重要且及時」

非洲聯盟（非盟）委員會主席優素福4月21日表示，中方將對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，這一決定「重要且及時」，有助於非洲應對全球挑戰。



首屆中非企業家高端論壇21日在位於埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非盟總部舉行。優素福出席論壇期間對新華社記者表示，中國對非零關稅舉措正值保護主義抬頭和全球危機加劇之時，非洲經濟脆弱，承受着全球不確定性帶來的衝擊。

首屆中非企業家高端論壇2026年4月21日在位於埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非洲聯盟（非盟）總部舉行。（中國一帶一路網）

優素福說：「世界正經歷艱難時期。美以伊戰事和霍爾木茲海峽關閉對非洲經濟造成災難性影響，尤其是對那些經濟存在結構性脆弱的非洲國家。」

他稱讚中國對非零關稅舉措「非常及時」，是「充滿兄弟情誼的舉措」，有助於非洲應對當前和未來全球經濟面臨的挑戰，比如供應鏈中斷和糧食安全風險加劇等。

中國海關總署發布的數據顯示，2025年中非貿易額達3480億美元，同比增長17.7%，再創歷史新高。中國連續17年保持非洲最大貿易夥伴國地位。