美軍高層再有變動　海軍部長即時離任　美媒：與國防部長不和多月

美國與伊朗的戰事持續之際，美軍再有高層人事變動。海軍部長費蘭（John Phelan）4月22日被解僱。據美媒報道，過去數月，他與國防部高層關係緊張，並在如何重振海軍舉步維艱的造船項目上存在分歧。費蘭據報與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）就一系列議題存有重大分歧。



據《紐約時報》報道，國防部首席發言人帕內爾（Sean Parnell）在一份簡短的聲明中寫道：「費蘭先生將立即離開五角大樓和特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府。」

據報道，費蘭擔任海軍部長期間，大力推行「黃金艦隊」計劃（Golden Fleet），這是一項大規模的新艦艇建造項目，其中包括一艘新型「特朗普」級戰艦。但據五角大樓和國會官員透露，費蘭先生的領導能力因與國防部多位高層不和而受損，其中包括國防部長赫格塞思和副國防部長范伯格（Stephen Feinberg）。

2025年12月22日，美國佛羅里達州，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，左）與海軍部長費蘭（John Phelan）站在「特朗普級」驅逐艦「無畏號」的設計圖旁，聆聽總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）就海軍「黃金艦隊」發表講話。（Reuters）

過去數月，費蘭與他的兩位上司：赫格塞思和范伯格之間一直關係緊張，分歧涉及管理風格、人事問題和其他方面。

一位不願透露姓名的國會官員表示，范伯格尤其對費蘭處理「黃金艦隊」計劃的手法越來越不滿，並不斷將該項目的責任從費蘭手中轉移到其他人手中。

據官員透露，菲蘭與他的副手、國防部副部長洪曹（又譯高雄，Hung Cao）的關係也很緊張，洪曹與赫格塞思先生的立場更為一致，尤其是在一些赫格塞思重視的社會和文化鬥爭議題方面。

2025年12月22日，美國佛羅里達州，總統特朗普（Donald Trump，右）在海湖莊園宣布海軍「黃金艦隊」計劃後，海軍部長費蘭（John Phelan，中）發表講話。（Reuters）

報道指，赫格塞思因升遷及其他諸多問題與陸軍部長德里斯科爾（Daniel P. Driscoll ）發生爭執。4月2日，赫格塞斯解雇了陸軍參謀長喬治將軍（Randy George）。