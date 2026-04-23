德國防長公布首份全面軍事戰略　冀2039年前打造「歐洲最強軍隊」

德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）4月22日公布首份全面軍事戰略，其中劃定以2039年為期限的三階段發展藍圖。他表示：「我們正將德國國防軍發展成歐洲最強大的常規軍隊。短期內，我們將增強防禦能力和韌性；中期目標是大幅提升整體作戰能力；長期目標則是建立技術優勢。」



美媒Politico歐洲版報道，該軍事戰略將分階段推行。以2029年為目標的第一階段，旨在迅速最大限度地提高德國軍方戰備和長期作戰能力，本質上是讓德國做好在短時間內進行戰鬥和維持作戰的準備。

第二階段以2035年為目標，核心是系統性地擴展德國所有領域的能力，以符合北約整體返立的目標。最後階段將持續到2039年，目標是將德國國防軍轉型為一支以創新和未來作戰能力為核心的技術先進軍隊。

2025年8月18日，德國柏林，德國國旗在國會大樓上飄揚。（Getty）

該軍事戰略還要求大幅擴充德國軍事人員編制，目標將德國防軍從現有的約18.5萬名現役士兵，擴張至46萬現役和非現役軍人，反映德國擬將預備役部隊的定位提升為國防核心支柱，未來或於潛在的歐洲衝突中作擔當後勤樞紐角色。

另外，皮斯托里烏斯也宣布，德國未來幾年將在北約架構內承擔更大責任，並將防空列為優先要務。他把份軍事戰略形容為對外部威脅環境的回應，而這種威脅環境則是由俄羅斯入侵烏克蘭和日益加劇的全球不穩定所造成。

2026年4月22日，德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）在柏林迎接印度防長辛格（Rajnath Singh，不在圖中）時，走過衛兵營儀仗隊並接受軍禮。

被問到該軍事戰略是否考慮到美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府減少支找北約歐洲的現況時，皮斯托里烏斯拒絕透露詳情，僅強調北約必須變得更「歐洲化」才能保持跨大西洋的性質，並指出歐洲和美國之間的責任分擔，可確保聯盟內部的平衡和力量。