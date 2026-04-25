馬克龍：美國、俄羅斯與中國齊聲反對歐洲　我們必須覺醒｜有片

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）4月24日（周五）警告稱，歐洲人必須挺身而出捍衛自身利益，因為美國、中國和俄羅斯現在都「齊聲反對」（dead against us）他們。



馬克龍表示歐洲人是時候覺醒：

據《政治報》（Politico）報道，馬克龍在雅典與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis ）舉行的對談中表示：「我們不應低估當前的特殊時刻，美國總統、俄羅斯總統和中國國家主席都齊聲反對歐洲。因此，現在是我們覺醒的時刻。」

他補充說：「我們必須更有自信，並提出切實可行的方案。」

馬克龍又指，他預計與美國的緊張關係將持續到特朗普（Donald Trump，又譯川普）卸任後。

馬克龍坦承：「這是一個歷史趨勢。我們可以在某些問題上與美國進行對話，而且由於共同的價值觀和歷史紐帶，這仍然很有意義，但我真的相信美國的這種做法將會持續下去。」

他表示，特朗普的首個總統任期和第二任期的主要差異在於，許多歐洲國家認為第一任期只是暫時的異常，終將過去，無需進行根本性變革。

2026年4月24日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在希臘雅典總統府會見希臘總統塔蘇拉斯（Constantine Tassoulas，不在圖中）。（Reuters）

馬克龍指：「現在，很多同事都更加清醒了，因為這麼多年過去了，我們意識到，我們必須做出回應。我們必須像歐洲人一樣行動，更加團結，捍衛我們自身的利益。對我而言，這才是正確的方向。」