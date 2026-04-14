馬克龍施紀賢將於17日主持會議 召逾40國商恢復霍爾木茲海峽通航
撰文：張涵語
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法國總統府4月14日（周二）表示，總統馬克龍（Emmanuel Macron）與英國首相施紀賢（Keir Starmer）周五將於巴黎共同主持視訊會議，召集逾40個國家討論「在安全條件允許情況下恢復霍爾木茲海峽航行自由」的計劃。
馬克龍表示已經分別與美國及伊朗總統進行通話，他呼籲美伊重啟對話，並稱「海峽應盡快無條件重新開放，且不得設有任何限制或徵收過路費」。
路透社引述消息人士報道，此次會議將以四個工作小組為中心，各組分別聚焦：捍衛航行自由與海上安全；海峽持續關閉下對伊朗採取的經濟措施；確保海員及被困船隻獲釋；與業界合作以協助為恢復通航做準備。
據悉，英國正主導外交層面的工作，而法國則負責軍事規劃，評估各國可提供的資源以及如何部署這些資源。
此外，馬克龍於X平台發文，呼籲美伊恢復停火和談稱：「我敦促各方恢復在伊斯蘭堡暫停的談判，消除誤解，並避免局勢進一步升級。」他指：「尤其重要的是，各方必須嚴格遵守停火協議，黎巴嫩也應包含在內。」
施紀賢此前在接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，英國不支持對霍爾木茲海峽的封鎖，認為海峽重新開放且完全開放至關重要，並稱無論面臨何種壓力都不會捲入伊朗戰爭。
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