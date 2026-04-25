OpenAI CEO就加拿大槍擊案道歉　發現槍手違規活動後未有通報警方

加拿大卑詩省今年2月發生校園槍擊案造成共8人死亡，18歲槍手Jesse Van Rootselaar隨後自殺。OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）在一封4月25日發布的公開信中，就該公司未能在偵測到該槍手帳戶的違規行為後及早向執法部門通報而道歉。



槍擊案發生後，OpenAI透露，去年6月已通過濫用偵測機制識別出Van Rootselaar帳戶涉及「助長暴力活動」，但因當時認為其活動未達需轉介警方的門檻，僅以違反使用政策為由封禁帳戶。

奧特曼在信中向案發的Tumbler Ridge社區表達最深切哀悼，並對公司封禁該用戶帳戶時未通報警方表示「深感抱歉」。他承認道歉無法彌補傷害，但有必要承認社區遭受的不可逆轉的損失。

據警方資料，18歲疑犯Jesse Van Rootselaar於2月10日在家中槍殺其母親與繼弟後，前往Tumbler Ridge中學開槍，造成5名學童及1名教育工作者死亡，隨後自盡，另有25人受傷。

加拿大卑詩省Tumbler Ridge校園槍擊案兇手Jesse Van Rootselaar，圖為其14歲生日時的持槍生日照。（Facebook）

卑詩省省長克拉科夫卡（Darryl Krakowka）早前指出，OpenAI似乎本有機會阻止這場大規模槍擊。他在社群媒體上回應奧特曼的道歉，稱之為「必要，但對於家庭所遭受的毀滅性傷害而言，遠遠不足」。

奧特曼表示知悉社區的憤怒與悲傷，並承諾未來將與各級政府合作，致力防止類似悲劇重演。