特朗普3月密集投資175筆　買債規模至少4億元覆蓋多行業

一份財務報告4月25日披露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在3月份至少購買價值5100萬美元（約4億港元）的債券，投資範圍覆蓋多個行業。



美國政府道德辦公室（Office of Government Ethics, OGE）的資料顯示，特朗普3月份共有175筆金融交易。其購買的債券中，大部分為市政債券，由州、縣、學區及其他與政府機構或公私合營企業相關實體發行。

其中最大的26筆交易金額在100萬至500萬美元（約784萬至3918萬港元）之間，主要投向市政債券和美國國債，另有兩筆為惠好（Weyerhaeuser）公司和通用汽車（General Motors）公司的企業債券，此外他還投資了一隻追蹤高收益債券指數的交易所交易基金。

2026年4月23日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮發表講話。（Getty）

特朗普的債券投資涵蓋能源、科技、醫療保健、金融服務等多個領域，發行方包括星座能源 （Constellation Energy）、西方石油（Occidental Petroleum）、博通（⁠Broadcom）、英偉達（Nvidia）、Meta、微軟（Microsoft）等企業，以及花旗（Citigroup）、高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co）等華爾街銀行和波音（Boeing）公司。

英媒指出，此次購買雖然已披露的最低總額為5100萬美元，但總價值上限可能達到1.61億美元（約12.62億港元）。