加沙舉行時隔超過20年首場地方選舉　冀加強西岸和加沙政治連接

加沙代爾巴拉赫（Deir Al-Balah）4月25日舉行市政選舉，選出負責水電和道路管理等基本公共服務的官員，這是當地自2005年哈馬斯管治以來首次地方選舉。另外，約旦河西岸182個城鎮亦舉行4年來首場選舉，有約53%人投票，與對上一次相若。



代爾巴拉赫在加沙戰事中受到的破壞程度較低，但大部份票站設於簡陋的帳篷中。由於欠缺電力，票站在當地下午5時關閉，以便在日間完成點票。加沙代爾拜拉赫地區7萬名合格選中，只有約22.7%人投票。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，雖然面臨挑戰，但巴勒斯坦人仍然致力實現民主，待情況許可後，會在加沙各地舉行投票。

2026年4月25日，一名投票官員在加沙代尔拜拉赫（Deir Al-Balah）的一個投票站，用墨水標記巴勒斯坦選民的手指。（Reuters）

在被佔領的西岸地區，近百萬登記選民投票決定地方議會組成，該議會負責水務、道路和電力等事務，但因政策需經以色列批准，此次投票被視為例行公事。

中央選舉委員會發言人Fareed Taamallah表示，這次選舉旨在「將西岸和加沙在政治上連接」。 因加沙滿目瘡痍，已採取臨時選民登記措施，且未與以色列、哈馬斯直接協調。 聯合國官員稱，此次選舉是巴勒斯坦人行使民主權利的重要機會。