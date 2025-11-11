美國媽媽產假打獵捕獲3.6米長271公斤巨鱷：打算拿來做香腸和零食

美國南卡羅來納州一名女子，日前與家人度假狩獵時，成功捕獲一條長達3.6公尺、重達271公斤的巨鱷，她打算用這隻大鱷魚的皮做成地毯，肉拿來製作香腸與零食棒。



美國《紐約郵報》報導，這名女子利文斯頓（Brittany Livingston）是兩個孩子的母親，她在產假接近尾聲時，捕獲這隻大鱷魚。

捕獲巨鱷魚的這名女子利文斯頓（Brittany Livingston）是兩個孩子的母親，她在產假接近尾聲時，捕獲這隻大鱷魚（YouTube@live5news-wcsc）

產假尾聲捕獲大鱷魚：用來做香腸

報道表示，她與丈夫於9月在一處沼澤地，花費數小時才成功捕獲這條鱷魚，並為牠取名「Chomp Norris」。她坦言，狩獵鱷魚並非大多數人「在產假期間會做的事」，但她不想錯過這次機會。

報道指出，在南卡州，鱷魚狩獵須透過州自然資源部門（DNR）舉辦的季節性抽籤，每年約有1萬2千人申請，僅有1400個狩獵名額。這次季節僅捕獲438條鱷魚，佔該州約10萬條鱷魚不到1%。

利文斯頓說，他們將充分利用整條鱷魚：

如果我們不打算吃掉牠，我們不會去狩獵。對野生動物的尊重同樣重要，我們希望牠們能繼續存在，讓孩子們也能看到。

他們已將鱷魚交給家族經營的野生動物加工廠，最終製成超過45公斤的肉製品，並保存展示。

