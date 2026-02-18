泰國大象被迫交配突「暴走」 飼主肺部破裂重傷 2車遭掀翻損毀
泰國發生一宗大象攻擊主人事件。一頭被迫交配的公象突然情緒失控，不僅攻擊主人，還砸毀了現場的兩台車輛。目前飼主因肺部破裂仍在醫院救治。
不願交配 大象失控暴走重傷飼主
事發在泰國武里南府北部一處象村外的田地中，2月16日上午11點30分左右，一頭母象的飼主為替自家的母象配種，找來了一頭年約19歲的公象「佩烏泰（Pet-uthai）」來與母象交配。
沒想到公象疑似是因被飼主強迫交配而突然暴走，轉身攻擊35歲的飼主頌蓬（Somporn Sudthiso），並進一步衝撞掀翻了停放在田間的兩台車輛，造成嚴重毀損。
官員稱：大象恐因被催促才暴走
相關官員在接獲通報後趕赴現場，並使用低劑量的麻醉鏢嘗試安撫大象，最後麻醉鏢的藥效在兩個小時後才完全發揮，佩烏泰也在象伕的安撫下重新被控制。
地方官員表示，公象的情緒失控可能是因飼主的催促，加上對母象出現護衛本能的反應才導致，也有目擊民眾指出，公象是因在交配時受到人為干擾與控制產生壓力，才會失控。
目前遭攻擊的頌蓬因肺部破裂，仍在醫院治療。此次事件共造成1人重傷、2台車輛受損，及5處道路指示牌遭破壞，相關單位仍在對事件進行調查。
