韓國發放首輪高油價補貼七成國民受惠　金額最高達60萬韓元

韓國政府自4月27日（周一）起向7成國民發放首輪「高油價補助金」，旨在幫助民眾應對伊朗戰爭帶來的油價上漲。發放對象包括基礎生活保障受助者、次低收入階層及單親家庭。首輪補助金申請時間從27日上午9時開始，將持續至5月8日下午6時。



韓聯社報道，基礎生活保障受助者每人可獲得55萬韓元（約2929港元），次低收入階層及單親家庭每人則可獲得45萬韓元（約2396港元）。若受助者居住於非首都圈或人口減少地區，可額外獲得5萬韓元（約266港元）。

2026年3月4日，韓國首爾，一名男子在加油站給汽車加油，其他人則在排隊等候。（Reuters）

補助金可於年銷售額30億韓元（約1598萬港元）及以下的商家使用，使用期限至8月31日。未能在第一期申請到補助金的受助者，亦可在第二期，即5月18日至7月3日進行申請。

行政安全部表示，為讓受助者能以自己希望的方式領取高油價補助金，已要求所有地方政府準備至少一種以上的發放方式，如地方愛心禮券或預付卡等。