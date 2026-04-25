韓國三星史上最大工人集會　4萬員工不滿薪資　工會威脅升級罷工

韓國三星電子員工因不滿公司薪資與業內競爭對手SK海力士差距巨大，4萬名員工於4月23日（周四）舉行大規模集會。工會強調，若資方無法滿足訴求，將從5月21日起，發動長達18天的罷工活動。



據路透社報道，4萬名員工當日在位於平澤市廠房外靜坐，並舉起寫有訴求的標語集會。工會透露，晶片部門基本薪資為7,600萬韓圜（約40萬港元），去年獎金才3,800萬韓圜（約20萬港元）；而SK海力士基本薪資一樣的員工，卻有多出3倍以上的獎金。

報道引述工廠某條流水線上負責物流工作的員工Song Yong-gi指，許多員工在待遇差距的推動下，選擇跳槽到Sk海力士。此外，SK海力士在2025年9月在工會影響下同意調整待遇與獎金發放，這進一步加劇三星員工的不滿。

另一方面，三星工會要求資方取消獎金上限，惟遭資方拒絕；還要求資方將基本工資提高7%，並將三星年度營利的15%劃為獎金發放，還要求更明確規定獎金的計算方式，不過資方在這方面就提出以營利的10%作為績效獎金，並提供額外資金，以確保記憶體部門員工今年能獲得比競爭對手更高的報酬。

2026年4月23日，韓國平澤，圖為三星電子員工不滿公司薪資待遇，在工廠外舉行集會。（Reuters）

工會強調，若資方無法持續不作為，將發起更大規模的罷工活動，讓公司面臨延遲客戶發貨、推升晶片價格。三星集團則表示，將持續努力，希望能盡快與工會完成薪資談判。