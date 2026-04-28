白宮記協晚宴槍擊｜美媒：疑犯從打機迷到鍵盤戰士　稱特朗普叛徒

據美媒對兩個疑似屬於疑犯的社交平台帳戶進行審查後發現，白宮記者協會晚宴槍擊案的疑犯艾倫（Cole Tomas Allen）曾發布貼文，將美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）比喻為希特拉（Adolf Hitler）並稱他為國家的叛徒，並鼓勵批評特朗普的人購買槍械。



據報道，這兩個帳戶與現年31歲的艾倫有關，他4月27日（周一）因涉嫌刺殺總統未遂的罪名出庭受審。調查發現，近年來，艾倫的社交平台帳號的內容從發布與電子遊戲相關內容轉向發布更具攻擊性的政治訊息。

這些貼文也與艾倫在襲擊前發給家人的訊息中的論點相呼應，該訊息詳細闡述了針對特朗普政府官員的襲擊計劃，並表達了對他們行為的憤怒。

報道引述知情人士指，調查人員認為，這些貼文以及過去數日繳獲的多台電子設備中獲取的資訊表明，艾倫對特朗普及其政府懷有敵意。

網上傳出艾倫2017年受訪的影片：

一位司法部高層官員證實，艾倫曾使用名為「CForce3000」的X帳戶。該帳戶已被註銷，但美媒查閱了互聯網上保存的4000多條帖文。

美媒同時查閱了社交平台Bluesky上現已註銷的@coldforce.bsky.social帳戶，上面有700多條存檔貼文。

疑犯曾沈迷打機

在X帳號上，艾倫在2022年主要發布與電子遊戲相關的內容，鼓勵用戶造訪他的YouTube頻道。該頻道在帳號註銷前發布了數十個關於熱門任天堂遊戲《任天堂明星大亂鬥》的短片。

到2024年，存檔的推文顯示他開始轉發其他用戶的政治內容。艾倫多次轉發X網站上將特朗普比作希特勒的帖子，以及一篇鼓吹取消當年選舉結果的帖子。在賓州巴特勒市（Butler）發生特朗普遇刺未遂事件後，艾倫又轉發了一些毫無根據的推測，稱這宗攻擊可能是事先安排好的。

一位用戶在艾倫轉發的一條訊息中聲稱，特朗普「完全有可能自導自演了一場假刺殺未遂事件，以此來欺騙美國公眾」。

艾倫似乎在2025年2月開始在Bluesky社交平台上發帖，當時距離特朗普第二個任期開始僅幾週。該帳號經常批評特朗普政府的政策，並抱怨更有權力的人物沒有對總統採取行動。

2026年4月25日，美國華盛頓特區，執法人員拘留在白宮記者協會晚宴上發動槍擊的疑犯艾倫（Cole Tomas Allen）。（Reuters）

名為「coldforce」的帳戶在2025年4月寫道：「大家都知道特朗普在很多方面都是個徹頭徹尾的混蛋，但卻沒人採取任何行動。」

代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，調查人員正在調查艾倫是否與左翼團體存在任何聯繫。

該帳號的部分貼文和轉發內容鼓吹持有和購買槍械。該帳號在2025年12月寫道：「買槍的最佳時機是幾天前，其次是今天。」

疑犯曾指責特朗普是美國的叛徒

今年3月，該帳號發文指責特朗普是美國的「叛徒」。

貼文指：「讓一個叛徒重新掌權，就會招致叛國罪，我不明白為什麼人們對美國發生內訌感到驚訝，我確信，這是讓一個叛徒掌權必然會出現的結果。」

報道指，這些網絡訊息與學生在現實生活中與艾倫的互動形成了鮮明對比。艾倫是一位兼職補習老師，住在洛杉磯郊區托倫斯。

從領英上的個人資料顯示，艾倫於2017年畢業於加州理工學院（California Institute of Technology）帕薩迪納分校，獲得機械工程學士學位。

艾倫其後在2025年5月，獲得加州州立大學多明格斯山分校電腦科學碩士學位。