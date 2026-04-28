澳洲5歲原住民女童失蹤　警方追緝47歲刑滿釋放男

澳洲北領地警方表示，他們相信一名自周六（4月25日）晚失蹤的五歲原住民女童莎倫（Sharon），是被一名47歲男子Jefferson Lewis帶走，警方已發布逮捕令。



據衛報4月28日報道，據警方描述，周六晚11點30分莎倫最後一次出現是在愛麗絲泉的「Old Timers」營地家中床上，她的母親於周日凌晨1點35分報警。

警方助理專員馬利（Peter Malley）表示，有目擊者看到Jefferson Lewis在周六晚11點左右牽著一個小女孩的手。 Jefferson Lewis最近剛從監獄釋放，有家庭暴力相關犯罪記錄，但未被任何監督令約束。

2026年4月28日，北領地警察助理局長Peter Malley和文化改革執行董事Leanne Liddle在愛麗絲泉警察局外舉行新聞發布會。（影片截圖）

馬利專員指，警方相信Jefferson Lewis當時飲了酒，並涉嫌綁架莎倫。警方認為女孩目前仍存活，但隨著時間推移，找到她安全無恙的機會正在減少。當局已投入大量資源展開搜索，包括60個地面單位（來自警方、緊急服務部門和消防救援部門）、直升機、熱成像無人機、警犬隊和騎警隊。原住民追蹤者、志願者以及當地土地委員會也加入搜索行列。

北領地警方文化改革執行主任Leanne Liddle表示，莎倫的母親「非常痛苦」，正在接受支持。儘管已在社區周圍20多公里範圍內展開廣泛搜索，當局仍相信莎倫還在愛麗絲泉地區，但至今未有確切目擊報告。搜索行動仍在持續進行中。