金正恩證援俄士兵自殺避免被俘　公開讚揚為英雄

朝鮮在首都平壤開設「海外軍事行動戰功紀念館」(Memorial Museum of Combat Feats at the Overseas Military Operations)，紀念在支援俄羅斯對烏克蘭戰爭中陣亡的朝鮮士兵。朝鮮領導人金正恩4月26日出席紀念館開幕式時，表揚這些士兵是「英雄」，並特別讚揚藉自殺以避免被俘的士兵。



圖為2026年4月26日， 朝鮮領導人金正恩出席「海外軍事行動戰功紀念館」(Memorial Museum of Combat Feats at the Overseas Military Operations)的開幕式。（KCNA via REUTERS）

路透社報道，據估計，朝鮮向俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區派遣了約14,000名士兵，支援俄羅斯軍隊對抗烏軍。韓國、烏克蘭和西方官員估計，朝鮮6,000名北韓士兵在戰鬥中喪生。

報道指出，根據情報報告和脫北者的證詞，愈來愈多的證據顯示，朝鮮士兵為了避免被俘，選擇引爆炸彈或其他方式自殺。

圖為2026年4月26日， 朝鮮領導人金正恩出席「海外軍事行動戰功紀念館」(Memorial Museum of Combat Feats at the Overseas Military Operations)的開幕式。（KCNA via REUTERS）

根據官方朝中社27日發布的演講稿，金正恩在出席紀念館落成典禮發表講話時稱，形容犧牲的士兵「是捍衛偉大名譽、毫不猶豫地選擇自殺、自爆之路的英雄」。不過，他指那些在衝鋒陷陣、奮勇殺敵的士兵也是英雄。而因未能履行軍人職責而痛苦掙紮的倖存者，也是忠誠戰士和愛國者。

路透社指出，根據韓國情報部門評估，作為向俄羅斯派遣軍隊和軍需品的回報，朝鮮從俄羅斯獲得了經濟和軍事技術援助。