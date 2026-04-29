美參議院否決民主黨決議　拒限制特朗普對古巴動武

由共和黨控制的美國參議院4月28日否決了一項由民主黨提出的決議，該決議旨在禁止總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在未經國會批准下對古巴採取軍事行動。



2026年4月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）為到訪的英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）舉行歡迎儀式，在白宮南草坪發表講話。（Reuters）

參議院以51票贊成、47票反對的表決結果，否決該項限制總統動用戰爭權力的決議。 提出程序性動議，以阻止該決議通過的共和黨參議員Rick Scott 表示，由於特朗普尚未部署軍隊，此決議並不合適。

該決議的主要發起人、民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）則稱，特朗普阻止向古巴運送燃料的行動，已構成軍事行動。他表示，如果有人對美國採取相同行動，「我們肯定會將其視為戰爭行為。」

圖為2026年3月17日，古巴首都哈瓦那街頭，當日大部份地區的電網已恢復供電。（Reuters）

特朗普領導下，美軍先後未經國會授權，對委內瑞拉、伊朗發起軍事行動。特朗普曾表示，下一個目標是古巴，但沒有具體說明。

民主黨在參眾兩院多次提案，試圖迫使特朗普發動軍事行動前須獲得國會授權，但由於兩院均由共和黨控制而告失敗。儘管美國憲法規定，宣戰權歸國會而非總統所有，但這項限制並不適用於短期軍事行動，又或應對迫在眉睫的威脅。