美眾議院未通過限制總統戰爭權力議案 參議院前一日已投票否決
撰文：張涵語
出版：更新：
美國眾議院共和黨人3月5日（周四）投票支持總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對伊朗的軍事行動，以219：212投票比阻止一項旨在停止空襲、並要求任何對伊朗敵對行動須經國會授權的兩黨決議案。參議院已於前一日投票作出否決。
路透社報道，關於特朗普在中東增兵及美以聯合對伊朗發動空襲的爭議，核心焦點在於特朗普是否正將美國拖入另一場「永無止境的戰爭」，如同伊拉克與阿富汗戰爭那樣的長期衝突。
參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在周三就表示，「參議員們面臨一個抉擇：是與厭倦中東戰爭的美國人民站在一起，還是站在特朗普一邊，把美國拖入另一場大多數美國人強烈反對的戰爭」。
路透社與益普索（Ipsos）周二公布的一項民調顯示，只有四分之一的美國人贊成美國對伊朗發動攻擊，約一半的人認為特朗普過於熱衷動用武力。
