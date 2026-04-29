英媒：美國商務部向多間晶片公司發函　下令暫停向華虹半導體供貨

路透社4月29日引述兩位知情人士消息報道，美國商務部上周向多間晶片公司發信，下令停止向中國晶片製造商華虹集團（Hua Hong）兩間工廠運送部分貨物。



據報道，美國商務部此次針對的是華虹旗下「上海華力微電子」（華力）的Fab 6和8a（在建）工廠。華虹已開發出AI晶片製造技術，旗下上海華力微電子公司正籌備7納米晶片工藝，擬2026年底前實現每月數千片7納米晶圓初始產能。

此外，被美國列入貿易黑名單的華為（Huawei）正與華虹合作，計劃將部分AI晶片生產線從中芯國際轉移至華虹。

圖為2012年4月17日，鏡頭下華為位於深圳的總部外牆，裝有公司標誌。（Reuters）

知情人士表示，美國官員認為華虹半導體可能生產中國最先進的晶片，而收到信函的美國晶片公司，包括科林研發（Lam Research，LRCX）、應用材料（Applied Materials，AMAT）和科磊（KLA），都與中國有重要的業務往來。報道公開後，這三家公司股價應聲下跌，相關供應商或損失數十億美元銷售額。

2026年4月29日，英媒報道稱美國商務部向多家晶片公司發出信函，下令停止向中國晶片製造商華虹集團兩家工廠運送部分貨物。（華虹官網）

此次限制延續美方以國家安全為由維護AI晶片技術領先的政策，或在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月訪華前加劇中美緊張關係。有專家認為限制需覆蓋美方海外子公司才有效，華虹或可尋找替代貨物。