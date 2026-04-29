日本自衛隊員自民黨大會唱國歌　遭檢舉涉違反《自衛隊法》

日本自民黨此前於4月12日（周日）舉行大會期間，安排一位自衛隊成員現場演唱國歌。市民團體28日向東京地方檢察廳特搜部，提交指控該隊員等人涉嫌違反《自衛隊法》的告發書，指稱在自民黨大會上唱國歌的行為，違反限制政治行為的《自衛隊法》。



綜合日媒報道，《自衛隊法》第61條限制自衛隊員除行使選舉權外的政治活動，如有違反，違者將被處以3年以下有期徒刑。

檢舉書指控的的4人包括演唱國歌的陸上自衛隊樂隊成員、陸上幕僚長、防衛大臣小泉進次郎，以及首相高市早苗。

檢舉信主張高市早苗和小泉進次郎涉嫌助長違反《自衛隊法》的行為。

2026年4月12日，日本東京，高市早苗在自民黨代表大會上演唱黨歌。（Reuters）

檢舉書指，現役自衛官在黨大會上唱國歌，是「為使黨大會取得成功，協助黨的宣傳及擴大黨勢。作為自衛隊員，此舉等同於支持自民黨，屬於具有政治目的的行為」，並指出小泉進次郎等人身兼管理自衛官之職，也因此「難辭其咎」。