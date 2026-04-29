日本11歲男童被殺案　專家：欠物證或難以謀殺罪起訴繼父

日本京都府南丹市11歲男童安達結希遭棄屍命案，37歲繼父安達優季4月16日被捕。據日媒引述法律人士報道，儘管疑犯安達優季已承認勒死了安達結希，但由於男童遺體的狀況，驗屍無法確定死因。在欠缺物證的物證情況下，檢方很難以謀殺罪名起訴繼父安達優季。



據《週刊女性》4月28日報道，當地警方已展開「肇事逃逸調查」。疑犯安達優季在被捕前的自願偵訊中供稱，他將男童帶到園部小學，然後再帶到市內某處，在那裏將其勒死。安達優季也承認獨自處理了屍體。

據報道，安達優季被捕已過去兩週。京都府警方於4月28日上午啟動了新的調查。

當地警方表示：「我們已展開偵查調查，帶疑犯安達優季乘車前往相關地點進行勘察。這是一種重演，並確認犯罪現場情況的調查方法。通過拍攝照片和影片紀錄現場，我們將製作一份比簡單陳述更具證據價值的「犯罪現場調查報告」。」

根據目前的調查，由紀的屍體似乎被轉移到了除最後棄屍的森林以外的多個地點。尤其值得一提的是，屍體極有可能被棄置在案發現場附近的公共廁所內，目前已對該地點進行了勘查。然而，考慮到由紀的遺物在多個不同地點被發現，警方似乎將對她的供述進行更詳細的核實。 」（全國性報紙社會事務記者）

報道指，雖然當地警方正努力揭開真相。然而，似乎仍有許多障礙需要克服。

報道引述法律專家指：「雖然疑犯供稱勒死了男童，但由於安達結希遺體的狀況，驗屍無法確定死因。在同時沒有物證的情況下，很難證明謀殺罪名成立。他們（警方）現時正進行逃逸調查，這表明疑犯的口供和其車輛的GPS紀錄之間可能存在矛盾。」

報道提到：「安達優季的拘留期原定於4月26日屆滿，但因調查需要延長了最多10天，至5月6日。期限臨近，如果屆時仍未找到確鑿證據，法院認定其謀殺罪名成立的難度依然很大。」

法律專家指，假如最終未能找到證據，案件將首先以棄屍罪名提出訴訟。至於是否構成謀殺或過失殺人，則取決於收集到的新資訊，但如果仍有矛盾或疑點，則可能無法定罪。如果僅被判犯有棄屍罪，最高刑期為三年監禁。 」