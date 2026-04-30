前FBI局長科米再遭起訴後　自首赴法院應訊　辯方：屬報復性起訴

美國司法部再次起訴聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey），指控對方去年在社交媒體發布由貝殼組成的「8647」數字神秘照片，是暗示威脅傷害美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。科米4月29日自首出庭應訊，事後獲無附加條件下釋放。



路透社報道，科米目前面臨威脅總統生命和跨州散布威脅訊息的指控，並於週三在維珍尼亞州的法院出庭應訊。

科米的辯護律師菲茨杰拉德（Patrick Fitzgerald）表示，他將辯稱此案是一宗報復性起訴，意指起訴的目的是為了懲罰科米行使其合法權利。

2026年4月29日，維珍尼亞州亞歷山德里亞市的美國地方法院外，聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey，不在圖中）赴法院應訊之際，其家人在法庭外步行。（Reuters）

科米這次出庭時沒有發言，但他此前曾上傳影片為自己辯護，強調他仍然是清白，仍然無所畏懼，且仍然相信獨立的聯邦司法機構。

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS），法官以沒實際必要性且上次起訴也未設釋放條件為由，駁回司法部為科米設定釋放條件的請求。

2023年5月30日，美國紐約市，美國聯邦調查局（FBI）前局科米（James Comey）在一場於美國紐約市舉辦的活動上發言。（Getty）

科米去年發布「8647」照片後引起爭議，因為「86」在美國語境下帶有將人趕走、清除的意思，而「47」則被認為是暗指特朗普是美國第47任總統的身份。特朗普政府認為，這數字組合可以被解讀為威脅傷害後者。