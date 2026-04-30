查理斯三世國會演講籲和平　萬斯「何時鼓掌」意外成焦點｜有片

英王查理斯三世（King Charles III）訪問美國，4月28日在當地國會演講，為他這次4天訪美行程的重要環節之一，不少議員報以熱烈掌聲，由於英王演講時，美國副總統萬斯（JD Vance）就在其身後，他哪些時候鼓掌、哪些時候未有響應拍掌意外成為外界關注點之一，傳媒就留意到他在查理斯三世談到環境保護、支持烏克蘭議題時，未有鼓掌。



查理斯三世在演講中，讚揚美英兩國深厚紐帶，傳遞團結理念，他提及911事件後北約的團結回應，並重點呼籲保衛烏克蘭、推動公正持久和平，同時關注自然系統保護等議題，不少國會議員多次報以熱烈掌聲，甚至起立致敬。

2026年4月28日，英王查理斯三世（King Charles III）在美國國會演講。（Reuters）

萬斯也曾多次鼓掌，但傳媒也留意到，在部份全場多數人拍掌的時候，萬斯保持靜坐，未有加入，例如在查理斯三世講及環境保護時，萬斯身旁的議長約翰遜（Mike Johnson）站立鼓掌，萬斯未有跟隨。

在另一時刻，當查理斯三世提倡要支援烏克蘭防禦，萬斯也被指未有跟隨現場議員鼓掌。

有分析指，萬斯長期反對美國大力援助烏克蘭，其拒絕鼓掌的舉動是不認同查理斯三世的相關呼籲、以及表達自己支持特朗普（Donald Trump）立場，成為演講現場的另類「看點」。