中國發布工作文件　呼籲嚴正關切日本擁核圖謀

撰文：韓學敏
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中國4月29日發布工作文件，指日本在擁有核武器問題上消極言行不斷，日方官員多次公然討論修改「無核三原則」，對此表示嚴重關切，並呼籲國際社會高度警惕。

文件指，近年日本在擁核問題上消極言行不斷，2025年11月，日本首相在國會應詢時未能確認「無核三原則」將保持不變；同年12月，首相官邸高官更公開聲稱「日本應該擁有核武器」。

中方指日本還不斷尋求強化「延伸威懾」合作，試圖發展核動力潛艇，圖謀重新部署核武器。

資料圖片：日本長崎，「胖子」原子彈模型。（Getty）

文件強調日本作為《不擴散核武器條約》無核武器締約國，必須履行不擁有、不製造核武器的國際法義務。日本擁核言行嚴重違反其國際義務，是對以《不擴散核武器條約》為基石的國際核不擴散體系、二戰勝利成果和戰後國際秩序的嚴重挑戰。

中方指出，日本掌握後處理技術，有能力提取武器級鈈，長期儲存遠超民用需求的鈈材料，擁有短期內實現「核突破」的能力。日本從未深刻反省二戰侵略歷史，軍費連續14年增長，新型軍國主義抬頭之勢令人警惕。

中方呼籲《不擴散核武器條約》締約國高度重視日本尋求擁核的危險傾向，敦促日本政府重申恪守「無核三原則」，不以任何方式尋求核武器，並採取有效措施解決其敏感核材料供需失衡問題，消除核擴散風險。

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