日本44歲男襲學生與警察後逃逸　釀5人傷　曾因斧頭襲少年被捕

據日媒4月30日報道，日本東京都福生市44歲男子高林輝行（Teruyuki Takabayashi），於29日用疑似鐵錘的物件攻擊兩名高中生後，再向趕到現場的警察噴疑似殺蟲劑液體，造成5人受傷後逃逸，警方正全力通緝疑犯。



東京都警視廳通報指，事發於上午7時15分左右，高林輝行在福生市一家餐廳用地內，手持疑似鐵錘的物品，反覆向兩名高中生的臉部施襲，為時約10分鐘。當時有7名十幾歲的青少年、少女聚集在附近，遇襲兩人為其中成員。

高林輝行居住在事發地附近，襲擊這兩名高中生之後，疑似持刀威脅趕來現場的警員，並用農業噴霧器朝員警噴灑疑似殺蟲劑的液體，在事件中，兩名高中生與3名警員受傷。

事發約4個半小時後，警方攻堅進入高林輝行家中，發現其已逃逸，初步判斷他從後門逃離。

警方表示高林輝行曾於2023年10月因涉嫌用斧頭襲擊一名男孩而被捕，當時他被控謀殺未遂，受襲男孩傷勢花兩星期才痊癒。目前警方已公布嫌犯照片及特徵，全力展開通緝工作。