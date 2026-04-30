日本44歲男襲學生與警察後逃逸 釀5人傷 曾因斧頭襲少年被捕
撰文：林嘉敏
出版：更新：
據日媒4月30日報道，日本東京都福生市44歲男子高林輝行（Teruyuki Takabayashi），於29日用疑似鐵錘的物件攻擊兩名高中生後，再向趕到現場的警察噴疑似殺蟲劑液體，造成5人受傷後逃逸，警方正全力通緝疑犯。
東京都警視廳通報指，事發於上午7時15分左右，高林輝行在福生市一家餐廳用地內，手持疑似鐵錘的物品，反覆向兩名高中生的臉部施襲，為時約10分鐘。當時有7名十幾歲的青少年、少女聚集在附近，遇襲兩人為其中成員。
高林輝行居住在事發地附近，襲擊這兩名高中生之後，疑似持刀威脅趕來現場的警員，並用農業噴霧器朝員警噴灑疑似殺蟲劑的液體，在事件中，兩名高中生與3名警員受傷。
事發約4個半小時後，警方攻堅進入高林輝行家中，發現其已逃逸，初步判斷他從後門逃離。
警方表示高林輝行曾於2023年10月因涉嫌用斧頭襲擊一名男孩而被捕，當時他被控謀殺未遂，受襲男孩傷勢花兩星期才痊癒。目前警方已公布嫌犯照片及特徵，全力展開通緝工作。
日本旭山動物園燒屍案 日媒：涉案丈夫承認晚上閉園時棄屍焚化爐日本自衛隊員自民黨大會唱國歌 遭檢舉涉違反《自衛隊法》日本11歲男童被殺案 專家：欠物證或難以謀殺罪起訴繼父日本麻疹病例破360宗 為去年同期4.4倍 東京個案最多