馬斯克斥奧特曼「小偷」　指誘導投資後將OpenAI轉為營利企業

《華爾街日報》報道，4月28日，美國企業家馬斯克（Elon Musk）就與OpenAI聯合創辦人、現任CEO奥特曼（Sam Altman）的訴訟出庭作證。



馬斯克指控，OpenAI及奥特曼刻意誤導自己。當初他斥資數千萬美元，本意是想要打造一家非營利機構，以造福全人類為目標研發人工智能，不料該公司最終卻轉型為營利性企業。

「公司名字是我取的，核心團隊是我招募的，啟動資金也是我籌措的，」馬斯克表示。

他承認，自己確實參與過設立營利板塊的相關討論，但本意是讓營利部門保持小規模。他補充道，設立營利主體本身並無不可，前提是不能本末倒置、喧賓奪主。

馬斯克把奥特曼稱作「小偷」，把他的行為形容成是對「慈善機構的偷竊」（steal a charity）。他補充道，若放任奥特曼與OpenAI繼續如此行事，會開惡劣先例，縱容全美所有「慈善機構」遭偷竊掠奪。

2025年5月13日，沙特阿拉伯利雅德，美國總統特朗普（Donald Trump，右）、Open AI行政總裁奧特曼（Sam Altman，中）與沙特王儲穆罕穆德（Mohammed bin Salman，左）舉行會面。（網絡圖片）

馬斯克提出，罷免奥特曼與OpenAI聯合創辦人兼總裁格雷格·布羅克曼的管理職務，並要求OpenAI營利主體向非營利母公司賠付超1800億美元，同時撤銷該公司近期完成的傳統化治理架構改製。

馬斯克表示，當初牽頭創立OpenAI，核心顧慮在於Google對人工智能技術的激進研發，完全忽視安全風險。他謀求掌控OpenAI，也是為了確保人工智能研發堅守安全底線、朝著正確方向發展。

OpenAI方面反駁馬斯克稱，馬斯克不僅全程知曉並支持該公司商業化架構的改造計劃。創始團隊拒絕馬斯克獨自掌控公司運營的訴求後，馬斯克自立人工智能公司。OpenAI方稱，馬斯克如今發起訴訟，不過是借機騷擾，蓄意拖慢OpenAI發展。

OpenAI的律師威廉·薩維特指出，該公司創始團隊全程親力親為、埋頭實幹，而馬斯克只是偶爾現身指點，還時常因研發進度遲緩斥責員工。

此外，OpenAI方稱，創始團隊從未向馬斯克作出永久保持非營利性質的承諾，所謂口頭約定，僅是馬斯克單方面的說辭。馬斯克種種指責是出於「酸葡萄心理」（sour grapes）。

當天，奥特曼也現身法庭，但他在馬斯克出庭作證前便提前離場。

此案的結果對OpenAI乃至整個美國人工智能產業意義重大。該公司正計劃於今年上市，估值約為1萬億美元。

文章獲《觀察者網》授權轉載

