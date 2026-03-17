世界盃2026｜伊朗小組第一卻被迫退賽？亞洲足協：他們說會參加
撰文：聯合早報
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亞洲足球協會星期一（3月16日）表明，目前尚未收到來自伊朗方面決定退出今年世界盃的任何正式通知。
世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大和墨西哥舉行，是首次增加到48隊參賽。根據賽程安排，伊朗三場小組賽都會在美國舉行，兩場在洛杉磯，另一場在西雅圖。
此前，伊朗體育部長曾說，在美國聯同以色列對德黑蘭發動空襲並導致伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）身亡後，伊朗國家隊「不可能」參加本屆世界盃。
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周則歡迎伊朗參加世界盃，但他也說，出於「他們自己的生命與安全」考量，伊朗參賽「並不合適」。
亞洲足協秘書長溫莎約翰（Windsor John）在吉隆坡對記者說：
現在是一個非常情緒化的時刻，大家都在說很多話。但歸根結底，是否參賽應由（伊朗）足總來決定。截至目前，伊朗足總告知我們，他們會參加世界盃。
「他們是我們的成員，我們希望他們參賽。他們是憑實力打進世界盃的……所以我們希望他們能解決內部問題，不管是什麼問題，並最終能夠參賽。」
如果伊朗正式宣佈退出這項全球矚目的賽事，將是現代足球史上的首次，屆時國際足協將不得不緊急物色替補球隊。
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