特朗普取消對英國威士忌關稅　稱為向「查理斯三世與卡米拉致敬」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月30日（周四）在社交平台Truth Social發文表示，「為向英王查理斯三世（Charles III）與王后卡米拉（Queen Camilla）致敬」，美國將取消對英國威士忌的關稅與限制，包括蘇格蘭及愛爾蘭威士忌。



英國廣播公司（BBC）報道，特朗普表示，將解除對蘇格蘭與肯塔基州在威士忌和波本威士忌領域合作的限制。而英國政府則確認，此舉適用於所有威士忌關稅，包括愛爾蘭威士忌。

2026年4月28日，美國華盛頓特區白宮，英王查理斯三世（King Charles III，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）在美方為查理斯三世舉行的國宴上互動。（Reuters）

特朗普稱，「人們長期以來一直希望實現這一目標，因為兩國之間一直有着巨大的貿易往來，尤其是在（製酒）所使用的木桶領域。英王和王后幾乎未曾開口要求，就讓我做了一件其他人做不到的事！」

業內人士表示，在該產業面臨巨大壓力的時期，特朗普此舉能夠使酒類製造商「稍微鬆一口氣」。白金漢宮發言人則就此消息回應稱，英王已向總統特朗普表達「誠摯的謝意」，並表示「將舉杯致敬總統的體貼之舉」。

威士忌是蘇格蘭名物，更為英國帶來重要收入。（Getty Images）

肯塔基州二手波本威士忌酒桶的主要客戶是蘇格蘭威士忌產業，該產業每年進口值約為2億英鎊（約21.3億港元）。而去年因關稅的實施，蘇格蘭威士忌行業對美出口累計損失達1.5億英鎊（約16億港元）。