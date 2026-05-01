Britney Spears涉酒後駕駛被起訴　5.4提訊但無需出庭

美媒（）報道，流行天后Britney Spears於4月30日（周四）因此前在加州涉嫌飲酒並吸毒後駕車被控一項輕罪，罪名是在酒精與至少一種毒品的複合影響下駕駛。Britney Spears的提訊定於下周一（5月4日）進行，檢方則表示，由於指控為輕罪，她無需出庭。



報道指，Britney Spears此前於3月4日晚上9時30分左右，被加州公路巡警逮捕。當時她駕駛黑色寶馬車（BMW）在101號美國國道上行駛，因速度過快且行駛軌跡異常被警方攔下。

2019年7月22日，Britney Spears 在美國加州洛杉磯出席電影《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）的首映。（Reuters）

加州公路巡邏隊表示，Britney Spears當時似乎已神智不清，因此接受了一系列現場清醒度測試，並因涉嫌在酒精與藥物雙重影響下駕駛而被逮捕，隨後送往文圖拉縣監獄。

據悉，Britney Spears將於周一在法庭上獲得「魯莽酒駕認罪協議（wet reckless）」。該協議允許被告認罪後獲得一年緩刑，可抵扣已服刑期，同時需參加強制性酒駕課程，並繳納州政府規定的罰款與費用。

圖為2015年8月30日，Britney Spears 抵達加州洛杉磯，參加MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮。（Reuters）

地區檢察官辦公室表示，這項方案通常適用於那些主動尋求解決自身問題並接受治療的被告。檢方表示，本案將依照針對「無酒駕前科、未造成交通事故或人員傷亡，且血液酒精濃度偏低」之被告所制定的標準程序處理。