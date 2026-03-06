Britney Spears涉酒後駕車被捕　媒體指她被鎖上手銬帶走

美國加州公路巡邏隊3月5日向路透社證實，近年精神狀況屢惹關注的流行天后Britney Spear，4日晚在加州因涉嫌酒後駕車被捕。TMZ網站稱，Britney Spear是被戴上手銬帶走。



圖為2015年8月30日，Britney Spears 抵達加州洛杉磯，參加MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮。（Reuters）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，Britney Spears於4日晚上9時30分左右，被加州公路巡警逮捕，於翌日凌晨獲釋，並定於5月4日在文圖拉縣（Ventura County）出庭。

英國廣播公司（BBC）報道，Britney Spears一名發言人稱，這是一次不幸的事件，Britney Spears會採取正確的措施，遵守法律，希望這能成為她人生中期待已久的改變的第一步，也希望她能在這段艱難時期獲得幫助和支持。

BBC報道，在被捕消息傳出後，Britney Spears刪除了自己的Instagram帳號。

2019年7月22日，Britney Spears 在美國加州洛杉磯出席電影《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）的首映。（Reuters）

44歲的Britney Spears並非首次傳出負面新聞。2007年，她曾被控一項造成財物損失的車禍逃逸，以及在加州無牌駕駛，這兩項罪名均為輕罪。同年她在公眾面前精神崩潰，並因精神健康問題住院治療。

翌年起，其父親為其設立監護權。Britney Spears隨後展開長達13年訴訟，指多年來其財務與生活均被父親掌控，甚至連婚姻自主權都遭剝奪。