中美高層通話互提不滿　但「習特會」或按計劃推進

中美最高經濟官員在星期四晚間舉行了「坦誠」會談，雙方都對彼此的貿易政策提出不滿，但分析認為，中國國家主席習近平和美國總統特朗普原定5月舉行的會晤或仍按計劃推進。



中國副總理何立峰晚與美國財政部長貝森特星期四（4月30日）晚間進行視像通話。貝森特在社交平台X（前稱Twitter）發文稱，他與中國副總理何立峰通話，討論特朗普計劃於5月14日至15日訪問北京一事。

貝森特說：「我們的會談既坦誠又全面。我強調，中國近期具有挑釁性的域外監管規定，對全球供應鏈產生了寒蟬效應。」

去年10月30日，中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山會晤。（Reuters）

路透社報道指，他的這番表態打破了特朗普政府此前對北京新供應鏈規則近乎沉默的態度。這些新規已令美國企業感到警惕。分析人士認為，這是一次重大升級，可能嚴重削弱美國減少對中國供應鏈依賴的努力。

中國國務院4月公布了《國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定》、《反外國不當域外管轄條例》。前者明確規定，外國國家、地區和國際組織在產業鏈供應鏈方面對中國採取歧視性禁止、限制或損害中國產業鏈供應鏈安全行為的，中國有權展開安全調查。後者則針對外國對中國的制裁、長臂管轄，指出中國政府可對相關國家的「不當域外管轄行為」進行評估、反制。

路透社分析認為，中國最近幾周推出的相關規定，為懲罰試圖將關鍵礦產和其他商品採購來源轉移出中國的外國企業奠定了法律基礎；而貝森特、美國貿易代表格里爾以及特朗普政府，實際上正推動企業這樣做。

不過，貝森特沒有說明美國將如何回應這項新規，並表示期待「特朗普總統與習近平主席在北京舉行富有成效的峰會」。

2026年4月15日，美國華盛頓，財長貝森特（Scott Bessent）在白宮新聞發布會上發表講話。（Reuters）

中國央視新聞報道，何立峰與貝森特、格里爾進行了「坦誠、深入、建設性的交流」，同時中方也就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切。

央視報道稱，此次視像通話旨在「進一步妥善解決彼此關注的經貿問題和拓展務實合作」。路透社分析稱，這顯示北京峰會仍按計劃推進。

也參加了視像通話的格里爾在社交媒體發文稱，他和貝森特在通話中提出設立一個新的政府間貿易委員會，強調這個委員會在優化非敏感商品雙邊貿易方面可以發揮的作用。

格里爾說，雙方還討論了「為美國生產商爭取進入中國農產品市場的重要性」。

在星期四的另一通電話中，中國外交部長王毅對美國國務卿魯比奧表示，台灣問題是中美關係中「最大的風險點」。但王毅同時也表示，元首外交始終是中美關係的「定盤星」。他說，雙方要維護好來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程。

魯比奧本人或美國官方尚未就這通電話做出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

