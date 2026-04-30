美伊會不戰不和長期對峙嗎？　中美陸權海權的初步交鋒

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）給出伊朗的最新談判方案後，美國媒體報道說，美國總統特朗普（Donald Trump）對伊朗的新提議很不滿意，已指示助手「準備對伊朗實施長期封鎖」，旨在迫使伊朗做出「核讓步」。美方官員稱，在近期的會議，包括4月26日在戰情室的一次討論中，特朗普選擇繼續通過阻止進出伊朗港口的航運來擠壓其經濟和石油出口。

要命的海上封鎖

幾乎與此同時，4月28日美國財政部下屬的外國資產控制辦公警告正動用「一切可用工具和權利」，準備好對持續支持伊朗活動的外國金融機構實施次級制裁。美國國務卿魯比奧公開表示美方「不能容忍」伊朗決定誰可以使用霍爾木茲海峽並收取通行費。美國財政部公開宣佈美國禁止本國個人或實體向伊朗繳納霍爾木茲海峽安全通行費。

2026年4月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對實施長期封鎖伊朗持積極態度，在自家媒體Truth Social上發文稱正將伊朗推向「崩潰邊緣」（State of Collapse）。（Truth Social）

從美國的動作看，放棄戰爭，轉而採取海上封鎖和經濟施壓將會是美國的主要手段，美國不會輕易放棄對霍爾木茲海峽的主導權，更不會輕易承認伊朗在霍爾木茲海峽收費。由於美國在阿曼海外圍封鎖了霍爾木茲海峽海峽，禁止船隻進出伊朗海岸，幾乎是封鎖了伊朗的海上貿易，切斷了伊朗的海上供應鏈。不少聲音認為這是對伊朗很要命的一招。

根據估算，伊朗九成的石油出口是海上出口，被美國封住了海上通道後，能源出口基本為零，每日損失超過4億美元。伊朗本國的經濟本身就失業率和通脹高企，民生購買力斷崖式下降，再加上戰爭的破壞性非常大，戰後重建需要資金，不排除為了緩和經濟壓力伊朗選擇在同美國談判時讓步的可能。美國抱有的也是這種心態。

停戰容易，但是霍爾木茲海峽長期封鎖，不會只對伊朗有害，這條流通了全球能源供應百分之二十的通道長期封閉，必然催動能源價格上漲，如果通脹高企，這對特朗普的中期選舉選情當然是不利的。為了平抑能源價格，俄羅斯的石油出口禁令持續延長，菲律賓、印度等國都被允許購買俄羅斯石油。更為重要的是海灣國家阿聯酋突然宣佈將於5月1日退出石油輸出國組織（OPEC），以及石油輸出國組織及盟友（OPEC+）。這對特朗普來說無疑是重大利好。

2026年1月9日，插圖中可以看見石油泵模型在石油輸出國組織（OPEC）標誌前面。（Reuters）

增產平抑物價

伊朗戰事以來，海灣國家中，和沙特的態度審慎不同，阿聯酋和美國保持高度聯動。此番阿聯酋退出OPEC，全力增產，一方面可以大賺，另一方面也將會開足馬力為平抑能源價格出力。

就在阿聯酋宣佈退出OPEC的同時，阿聯酋油企就通知他們的客戶下月在霍爾木茲海峽外提貨。具體地址在波斯灣外的富查伊拉港以船對船轉運方式提取貨物。富查伊拉港是有一條由陸路連通波斯灣和阿曼灣的輸油管道，可以避開霍爾木茲海峽。特朗普剛剛召開完伊朗問題的內部會議，美國財政部和國務院動作連連，阿聯酋的動作緊隨其後，不排除是美國遊說了阿聯酋，並給了阿聯酋一定保證的結果。

儘管在戰場上失去了優勢，在全球顏面盡失，但要讓美國認輸絕非容易的事情。美國有強大的軍事和經濟實力做後盾。封鎖伊朗海岸線儘管是陰招，但也不得不施展。阿聯酋或許就是美國用來平抑能源價格的一個切入點，不排除美國將會採取更多的動作。如果能夠克服通脹問題，美國很有可能長期保持對伊朗的封鎖和威懾。

伊朗對抗封鎖的三條生命線

伊朗用兩個月的硬仗告訴美國，戰場上拿不到的，談判桌上連想都別想。從目前看，伊朗根本不打算退讓，除了積極備戰，還在為硬抗美國的封鎖做準備。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）4月26日再訪巴基斯坦，短暫停留伊斯蘭堡後，已啟程轉往俄羅斯。(Reuters)

伊朗政府發言人穆哈傑拉尼4月28日表示，伊朗已做出「一切必要安排」以應對美國海上封鎖。穆哈傑拉尼當天在新聞發布會上說，自2024年美國總統選舉以來，伊朗政府就已經研究了各種情況並制訂相應計劃。伊朗「事先預料」到了美國會進行封鎖，並將這種情況納入應對方案，「一切必要安排都已做好，無需擔心」。伊朗政府的主要戰略是最大限度地利用自身地理位置，發揮伊朗北、東、西部走廊的作用。

從戰略地理位置看，伊朗的確不是單一的海路國家。海上出口被封鎖之後，伊朗的陸上出海通道並沒有被封封。

伊朗陸地上和巴基斯坦接壤。4月25日，《2026年巴基斯坦境內貨物過境法令》正式生效，巴基斯坦商務部高調宣佈，劃定6條陸路貨運通道，憑可兑付銀行保函，為滯留的貨物開闢通往伊朗的「陸上生命線」。

原本伊朗和巴基斯坦依靠港口可進行快速貿易。霍爾木茲海峽受阻後，此次開通的6條陸路通道，覆蓋巴基斯坦瓜達爾、卡拉奇、卡西姆港等核心港口和邊境節點，形成了一張完善的跨境貨運網絡，既能快速清理滯留集裝箱，恢復巴伊貿易往來，還能依託陸路通道的便利性，提升巴基斯坦作為區域物流中轉站的地位。

俄羅斯總統普京於2026年4月27日在俄羅斯聖彼得堡與伊朗外交部長阿拉克奇會晤。（Reuters）

由此可以推測，伊朗外長阿拉格齊前不久訪問巴基斯坦不只是請巴基斯坦向美國傳話，還是為開闢和巴基斯坦的陸上貿易通道展開遊說。儘管早在2008年，伊朗和巴基斯坦就簽署了《巴伊兩國公路客貨國際運輸協定》，但此次一口氣連開六條陸上貨運通道，緩解霍爾木茲海峽被封困境的目的不言而喻。對伊朗而言，這6條陸路通道是突破海上封鎖的重要「生命線」。

伊朗外長訪問巴基斯坦之後訪問俄羅斯。4月27日阿拉格齊在聖彼得堡見到了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。普京提到，他上周已經收到伊朗最高領袖穆傑塔巴傳來的訊息，並請阿拉格齊轉達感謝與祝願。普京還公開稱讚伊朗人民「為主權英勇作戰」。這封信是伊朗還有俄羅斯這個朋友支持的有力證明。沒有誰比深陷烏克蘭戰爭的俄羅斯更希望伊朗能在對抗美國的前言陣地站穩腳跟。不出意外，這兩個被美國圍追堵截的難兄難弟必會有互相扶持之舉。

伊朗新任最高領袖還放風說8月份要和普京在裏海峰會上碰面，潛台詞不言自明：伊朗也是裏海沿岸國家，既然美國要封鎖霍爾木茲海峽，那麼伊朗透過裏海以俄羅斯、中亞等國為跳板向外發展經濟聯繫未嘗不是一種選擇。

圖為中伊鐵路南向波斯灣的路線圖。（資料圖片）

除了巴基斯坦、俄羅斯，第三條伊朗可以和外界進行貿易互動的通道是中伊鐵路。該鐵路全長約10399 公里，起點為中國義烏、西安等城市，終點為伊朗德黑蘭的?阿普林陸港。

早在2016年1月該鐵路已經開通，在當時只具有象徵意義。但是2024年7月，該鐵路已經實現常態化雙向運營。2025年5月28日，首班中國貨運列車從西安出發，經哈薩克、土庫曼抵達伊朗德黑蘭的阿普林陸港，標誌着中伊鐵路正式貫通。相比傳統海運30-40天的周期，中伊鐵路將運輸時間壓縮至15天左右，效率提升顯著。

伊朗借道「一帶一路」搭乘中國快車

在霍爾木茲海峽被封鎖的當下，巴基斯坦、中國、俄羅斯中亞，三個方向的對外貿易通道，對於伊朗來說非常珍貴。

2025年5月25日，中伊鐵路的首趟中國貨運列車，於當日到達了伊朗德黑蘭（Tehran）附近的Aprin內陸港，標誌着鐵路正式開通。（PressTV截圖）

巴基斯坦的背後是中國和巴基斯坦共同籌建多年的中巴經濟走廊，伊朗開闢六條陸上通道，加速接通巴基斯坦，相當於直通中國。透過巴基斯坦，伊朗能夠獲得的進出口轉運空間相當巨大。

中國和伊朗直通的鐵路，本身就是中國「一帶一路」建設中的中國-中亞-西亞走廊的一部分。該鐵路的起點中國江蘇義務，是聞名世界的中小商品集散地，只要伊朗國內對接德黑蘭阿普林陸港?的基礎設施足夠完善，伊朗需要的民生物資幾乎都可以得到快速補充與滿足。伊朗的商品可以透過該條鐵路運送到中亞和中國銷售。

作為裏海沿岸國家，伊朗和俄羅斯以及中亞等國家的距離相當近。俄羅斯為了展現在中東的存在，當然不會眼看着伊朗空手而歸。

這張2026年3月26日拍攝的插圖，展示了霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及3D列印的油桶。（Reuters）

中國、中亞、俄羅斯等傳統的亞歐大陸經過多年的基礎設施建設，已經是一個穩定的可以互相流通和合作的活躍市場。伊朗能否成功抗衡美國的海上封鎖，核心要看巴基斯坦、中國、俄羅斯，這本質上是中國籌謀多年的陸上通道對美國海上霸權的一次反抗測試。

美國擁有龐大的海上軍事力量，扼守幾乎全球所有的海上交通要道，是名副其實的海上霸權國家。過去十多年中國的「一帶一路」建設，是盤活亞洲歐洲大陸，開闢陸上通道復興陸權的宏大手筆。

中國是世界第二大經濟體，透過霍爾木茲海峽、馬六甲海峽等海上通道進行數額龐大的進出口貿易，但中國絕對不會將雞蛋放在同一個籃子裏。陸上「一帶一路」的建設，是中國為可能發生的海上卡脖子行為進行的未雨綢繆式盤算。如今中美終極攤牌還未上演，伊朗的反封鎖對抗，已經開始利用中國早就鋪好的道路了。