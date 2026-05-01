FIFA會長邀以巴足協代表握手　巴方拒絕　當場高喊「我們正受苦」

國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）於4月30日（周四）在加拿大溫哥華舉行的第76屆國際足總大會上，試圖邀請以色列與巴勒斯坦足協代表握手，遭到巴方足協主席拉朱卜（Jibril Rajoub）拒絕，並向人群高喊「我們正承受苦難（we are suffering）」後離開舞台。



綜合外媒報道，國際足協會長在大會開幕致詞中表示，足球擁有「團結世界」的力量。隨後，他邀請巴勒斯坦足協主席拉朱卜和以色列足協副主席蘇萊曼（Basim Sheikh Suliman）上台，想讓雙方在其他與會代表面前握手。

拉朱卜拒絕與以色列足協代表並肩而立，並向人群高喊「我們正在受苦」後離開舞台，現場氣氛尷尬。

拉朱卜事後接受媒體採訪時表示，「我能和一個代表法西斯和種族主義政府的人握手嗎？他甚至還為這個政府的政策辯護。我認為我沒必要握手」。

2026年4月30日，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino，中）在加拿大溫哥華舉行的第76屆國際足總大會上，試圖邀請以色列與巴勒斯坦足協代表握手，遭到巴方足協主席拉朱卜（Jibril Rajoub，右）拒絕。（Reuters）

恩芬天奴又在大會上確認，他將在2027年競選連任。此前，他已在2019年及2023年兩度當選。恩芬天奴稱，「我感到既榮幸又謙卑。我要告訴211個成員協會，我確認將參加明年的國際足協主席選舉」。