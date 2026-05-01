中國內地三五年內超越東南亞　成新加坡私人銀行最大客戶來源

新加坡持續發揮吸金效應，在未來三至五年內，中國內地將超越東南亞，成為新加坡私人銀行最大客戶來源，佔比預計達到27%。



根據彭博行業研究近日發布的報告，新加坡財富管理行業的增長勢頭預計延續多年。它針對新加坡私人銀行從業人員進行的調查顯示，超過一半受訪者預期，亞洲私人銀行管理資產規模（AUM）將在2030年前，每年增長6%至10%。在跨境資本持續流動的支撐下，淨新增資金預計保持相近增速。

在未來三至五年，中國內地將超越東南亞，成為新加坡私人銀行最大客戶來源。這一趨勢顯示，新加坡在爭奪中國內地資本方面，具備與香港競爭的實力。

三家新加坡銀行的吸金能力強勁。星展集團、華僑銀行和大華銀行的資產管理規模在2025年增長13%，明顯高於2019年至2024年期間7.6%的年均增速。

華僑銀行旗下私人銀行新加坡銀行日前宣布多項人事變動，進一步加強家辦與財富諮詢業務的領導團隊，反映銀行不斷加碼這個領域的佈局。

與此同時，調查顯示，新加坡家庭財富在2015年至2025年期間，累計增長超過115%，並有望在未來五年進一步擴大47%，達到4.8萬億新元（約合29.5萬億港元）。

圖為星展銀行logo (Getty Images)

上述調查於去年9月進行，共訪問100名業內人士，新加坡和香港各佔一半。

另外，隨着由馬來亞銀行主導的伊斯蘭財富管理業務繼續增長，中東佔新加坡私人銀行客戶的佔比預計突破6%。到2030年，新加坡伊斯蘭資產管理規模將以約每年12%的增長率擴張。

報告說：「關稅和地緣政治引發市場不穩定，新加坡作為避風港的吸引力進一步增強。儘管東南亞和中國內地仍是新增管理資產的主要來源，但來自英國等地區的資金興趣也在上升。」

英國政府計劃自2027年4月起對繼承養老金徵稅，或進一步推動資金外流和資產配置調整。

中東地區衝突帶動部分財富管理資金流入新加坡

報告指出，截至4月初的市場反饋顯示，受中東地區衝突影響，已有部分財富管理資金流入新加坡，但整體規模仍有限，並未出現大規模資本外流。若地緣衝突持續延長，新加坡可能吸引更多資金流入，以及家辦從海灣地區遷移至新加坡。杜拜目前約有120個家辦，管理資產規模達1.2萬億美元（約9.4萬億港元）。

新加坡家辦領域持續擴張，報告預計，到今年底將新增約1300個，使總數達到約3300個。根據官方數據，截至2024年底，新加坡共有2000多個單一家辦。

另一方面，在未來十年逐步擴展的柔佛—新加坡特別經濟區，對新加坡銀行而言是一個重要機遇。經濟區預計為新加坡銀行和企業帶來外溢好處，讓它們獲得土地、勞動力和區域增長機遇。

圖為滯留在霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

報告認為，華僑銀行在經濟區具備先發優勢，而大華銀行可藉助遍布東南亞的網絡，更有效連接新加坡和馬來西亞的商業生態體系。

報告也看好新加坡作為全球第三大外匯交易中心，市場份額有望在2030年前，從去年的11.8%提升至超過16%。

報告說，新加坡在區域貿易中發揮的積極作用，為以匯率主導的貨幣政策提供支撐，並增強新元成為儲備貨幣的潛力。

它根據國際貨幣基金組織數據來推測，截至2023年底，新元在全球未透露幣種的外匯儲備中所佔比率約為8.0%，高於2020年的4.6%。未透露幣種儲備不包括美元、歐元、日元和英鎊等主要貨幣持倉。

彭博行業研究也對新加坡樓市前景作出展望。它預測，2026年私宅價格將上漲約3%，略低於2025年的3.3%。租金預計上漲最多2%，與去年1.9%的增幅相近，而空置率預計維持在約6%的低位。