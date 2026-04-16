日本憂醫療產品斷供　擬資助百億美元　鞏固東南亞重要物資供應鏈

由於中東戰爭導致原油價格飆升並擾亂供應鏈，日本首相高市早苗4月15日宣佈為東南亞國家提供100億美元（約783億港元）的財政援助，投入總額相當於12億桶原油和石油產品，約合該區域一年的原油進口量。



高市15日在亞洲零排放共同體（AZEC）網上會議上說，日本將推動「亞洲電力」（Power Asia）合作夥伴關係，以加強能源供應鏈。這項計劃將透過金融層面提供支持，總額約為100億美元。

2026年4月15日，日本首相高市早苗在東京首相官邸舉行記者會。（Reuters）

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菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國和越南等國的領導人出席了會議。

這項旨在防止對日本自身供應鏈產生連鎖反應的財政援助，將主要通過日本國際協力銀行（JBIC）和日本出口投資保險公司（NEXI）等國家支持的金融機構提供。

高市在新聞發布會上表示，日本依賴亞洲國家獲取手術手套、導管及透析設備等醫療物資：「日本通過供應鏈和其他途徑與亞洲其他國家緊密相連、相互依存。亞洲的燃料短缺和供應鏈中斷將阻礙日本從亞洲採購這些醫療物資，這將對日本的經濟和社會造成重大負面影響。」

她說：「支持亞洲國家的供應鏈反過來也會提振日本自身的經濟。」

她指出，此次資助也着眼於在區域推進零排放等中長期目標，以應對能源資源採購多元化和穩定供應等緊迫挑戰。

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這項計劃包括為當地企業提供信貸，以採購美國原油等替代資源，以及為日本供應鏈中的企業和政府提供融資和貸款。支持還包括幫助夥伴國家實現能源來源多元化，並通過建設儲罐來增加其能源儲備。

內閣官房長官木原稔15日早前在新聞發布會上表示，日本正在考慮與亞細安（ASEAN，東南亞國家聯盟）各國開展互利合作，以確保石油產品供應，並加強供應鏈韌性。

日本自然資源能源廳數據顯示，途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的原油約有90%是流向亞洲。自2月底以來，中東局勢惡化，讓東南亞一些國家的原油供應緊繃，如菲律賓的原油和石油產品儲備可維持45天、越南可維持30天以及泰國可維持60天。

與日本相比，東南亞國家的石油儲備較少，導致原油和石油產品如石腦油（一種重要的塑料原料）供應日益緊張。東南亞石油生產面臨中斷，加劇了依賴亞洲供應關鍵物資的日本醫療機構的擔憂。

日本方面表示已確保國內約四個月的石腦油供應，但近日越來越多的生產商表示供應可能中斷。日本政府15日還表示，計劃從5月初開始從國家石油儲備中再釋放3600萬桶石油。

當被問及這次會議之後是否有國家要求使用日本的石油儲備時，高市拒絕置評，但她強調，此次宣佈的新合作關係不涉及日本戰略原油儲備的轉移，也絕對不會對國內供需產生任何不利影響。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】