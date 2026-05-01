倫敦小學2死車禍 警重啟調查後 檢方宣布起訴司機9項罪名
撰文：成依華
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英國倫敦近3年前有汽車撞入西南部溫布頓區（Wimbledon）一間小學，造成兩名8歲女童Selena Lau與Nuria Sajjad身亡，事後司機未被起訴，家屬一直質疑警方調查存在缺陷，在英國警方重新調查後，檢方5月1日終宣布起訴49歲女司機。
女司機Claire Freemantle將於6月16日出庭。她被控2項危險駕駛導致他人死亡罪，以及7項危險駕駛導致他人重傷罪。據代表律師指，她將不承認控罪。
檢方表示「這項起訴決定是在倫敦警察廳重新啟動調查後作出，調查過程中我們獲得重要的新證據。」檢方又指刑事訴訟符合公眾利益。
2023年7月，8歲女童Selena Lau與Nuria Sajjad在溫布頓的學校期末茶會上，遭一輛由司機Claire Freemantle駕駛、衝入校園的車輛撞擊身亡。檢方最初以司機駕駛時突發癲癇發作、當時尚未確診為由未予起訴。
死者家屬始終認為警方調查存在缺陷，至2024年10月，倫敦警方重啟調查，至目前宣告起訴司機。
2026年4月，英國警方監管機構（IOPC）又證實對11名倫敦警察展開調查，包括對待家屬的方式是否受種族因素影響等。
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