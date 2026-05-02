特朗普：歐盟汽車與貨車關稅下周起增至25% 歐盟批不可接受
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月1日在旗下社交平台發文，稱將在下周起，將那些進入美國的歐盟汽車和貨車的關稅稅率提升至25%。歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）稱特朗普加關稅舉動不可接受。
特朗普在帖文中指出，提高關稅的原因在於歐盟未能遵守與美國商定的貿易協議，還指各方已充分理解並一致同意，強調那些在美國境內工廠生產汽車與貨車的歐盟公司，在關稅提升後無需因此繳納任何稅款。
他當日稍晚現身回應傳媒，重申是歐盟未遵守貿易協議在先，而關稅將迫使公司將工廠轉移到美國。
歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）回應關稅，稱特朗普提高關稅稅率舉動不可接受，他強調歐盟正在遵守與美國在蘇格蘭達成的協議，反而是美國多次違反協議，這一最新舉措表明美方不可靠。
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