特朗普：歐盟汽車與貨車關稅下周起增至25%　歐盟批不可接受

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月1日在旗下社交平台發文，稱將在下周起，將那些進入美國的歐盟汽車和貨車的關稅稅率提升至25%。歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）稱特朗普加關稅舉動不可接受。



特朗普在帖文中指出，提高關稅的原因在於歐盟未能遵守與美國商定的貿易協議，還指各方已充分理解並一致同意，強調那些在美國境內工廠生產汽車與貨車的歐盟公司，在關稅提升後無需因此繳納任何稅款。

他當日稍晚現身回應傳媒，重申是歐盟未遵守貿易協議在先，而關稅將迫使公司將工廠轉移到美國。

2026年5月1日，特朗普在社交平台發文，稱將在下周起將歐盟汽車與貨車關稅增至25%。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）回應關稅，稱特朗普提高關稅稅率舉動不可接受，他強調歐盟正在遵守與美國在蘇格蘭達成的協議，反而是美國多次違反協議，這一最新舉措表明美方不可靠。