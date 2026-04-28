馬斯克身家或將再度暴漲　8月前行使Tesla期權料賺1083億美元

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）即將迎來巨額的財富增長。



根據FactSet數據，他目前持有約11%特斯拉股份；由於法院去年12月已裁定恢復2018年薪酬方案，若他依該方案行使選擇權，將新增約3.04億股，持股比可升逾19%。

如果馬斯克（Elon Musk）以71億美元行使特斯拉選擇權，並依現價出售，潛在收益約1,083億美元。（GettyImages）

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依監管文件，馬斯克須於2026年8月15日前行使該筆選擇權，行使價格為每股23.34美元（約182.9港元），總成本約70.9億美元（約556億港元），而若以周一（27日）盤中約379.67美元（約2,975港元）價格出售，他可淨賺約1,083億美元（8,486億港元）。

此外，特斯拉股東去年11月通過一項為期10年的新績效計劃，若該公司市值能從1.4萬億美元（約10.9萬億港元）增至8.5萬億美元（約66.3萬億港元）、年交付2,000萬輛車與100萬台人形機器人，馬斯克將可獲得總值上看1萬億美元（7.8萬億港元）的股票報酬。

馬斯克旗下SpaceX也設有績效獎勵機制，未來市值與營運達標後，可再取得6,000萬股。

彭博億萬富豪指數顯示，馬斯克目前身價約6470億美元（約5萬億港元）。

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