美國廉航精神航空將停運　伊朗戰爭油價暴漲　打亂擺脫破產計劃

美國大型廉航精神航空（Spirit Airlines）因未能獲得5億美元（約39億港元）的政府紓困資金後，將於美國東部時間5月2日（周六）凌晨3時起（香港時間2日下午3時）正式停運。精神航空的倒閉將導致數千人失業，這也是首間因伊朗戰爭爆發導致燃油價格暴漲而破產的航空公司。



精神航空為何陷入資金困局？

《華爾街日報》報道，精神航空多年來一直舉步維艱。該公司上一次獲利是在2019年，並在過去一年半的時間裏多次申請破產保護。它面臨的挑戰包括來自大型航空公司的激烈競爭以及沉重的債務負擔。

精神航空先前已開始出售飛機並縮減營運規模。 (Reuters)

2月底爆發的伊朗戰爭導致航空燃油價格飆升，每週為精神航空增加1000萬至1500萬美元的額外支出，並徹底打亂航空公司擺脫破產困境的計劃。

紓困計劃因何失敗——找不到買家

精神航空公司此前與美國政府已就一項潛在的5億美元紓困方案達成共識。作為交換，美國政府將獲得該公司90%的股權。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則對數千個工作機會消失表示擔憂，並稱希望能找到買家。

圖為2026年5月1日，特朗普步出白宮。（Reuters）

但美國交通部長達菲（Sean Duffy）向路透社表示，他曾試圖說服多家航空公司收購精神航空，但無人問津。而精神航空公司的債權人則認為，與其接受政府的條件，不如讓精神航空公司清算其機隊，這樣對他們更有利。

債權人於周四（4月30日）晚致信精神航空董事會成員，敦促對方採取有序清算並立即停止營運，稱這是「唯一負責任的做法」。

特朗普周五在白宮外回應事件，他稱有關注事態發展，而聯邦政府會在力所能及的情況下會施以援手，「如果我們能做到的話我們就會做，但只有在交易划算的情況下」，他還指政府已向該公司提交一份「最終方案」。