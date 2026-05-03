經濟不穩疊加AI衝擊　美歐企業轉向招聘臨時工

彭博社報道，經濟不穩定加上人工智能（AI）帶來的衝擊，美國和歐洲各地的僱主愈來愈依賴臨時工來維持業務運轉，並推遲正式員工的招聘。



人力資源服務公司指出，企業在評估AI會如何影響人力需求時，更傾向於招聘合同工。全球地緣政治和經濟前景的不確定性，也讓企業在考量所需員工數量及用工時長時更為猶豫。

2026年4月30日，美國佛羅里達州，圖為眾多求職者在一個職業介紹會的主辦場館門口排隊準備入場。（Getty）

總部位於阿姆斯特丹的任仕達（Randstad）首席財務官瓦斯奎茲最近在公司財報電話會議上說：「我們並不知道，企業客戶什麼時候才會更有信心和能力開始讓人才重新流動，或開始招募更多永久崗位。」

整體而言，企業招聘依然疲弱，但臨時崗位的招聘情況好於永久崗位。人力資源顧問公司羅致恆富（Robert Half）說，3月份的臨時工業務收入較去年同期下降5%，較本季度7%的跌幅有所收窄，4月初僅微降1%，而協助企業招聘正式員工的收入，則在3月份下降6%，4月初也下降了7%。

最新的美國就業數據則顯示，自12月以來，臨時工人數總體呈小幅上升趨勢，每月的環比表現也優於整體非農就業市場。

有报告显示，美国劳动力市场中近1亿个工作岗位面临被自动化取代的风险，影响范围不仅覆盖快餐、客服等蓝领领域，更波及会计、软件开发等传统意义上的白领职业。（AI生成圖片）

本文獲《聯合早報》授權轉載

