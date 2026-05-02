涉黑客活動中國男引渡美國 FBI警告：中國黑客一旦離國就或被捕
撰文：聯合早報
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美國聯邦調查局（FBI）高級官員說，中國政府僱傭黑客的生態系統已經「失控」，並為網絡犯罪分子提供了「某種合理推諉的藉口」。
路透社報道，FBI助理局長萊瑟曼（Brett Leatherman）周四（4月30日）警告，中國黑客一旦離開本國就可能被捕。
萊瑟曼說，中國黑客在中國境內獲得的保護「一旦越過國界就不復存在」。
在萊瑟曼發出警告的幾天之前，34歲中國公民徐澤偉（音譯）從意大利被引渡到美國。徐澤偉被指控在2020年至2021年為一家中國承包商工作期間，在中國政府的指示下參與了大規模的網絡攻擊活動。應美國當局要求，徐澤偉去年7月在米蘭被捕，意大利法院裁定允許引渡後，被引渡到美國。
中國駐華盛頓大使館尚未回應置評請求。
中國外交部發言人林劍4月27日回應意大利將中國公民引渡至美國受審的消息，指責美國「通過政治操弄捏造罪名」，並敦促意大利「不要成為美國的幫凶」。
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