涉黑客活動中國男引渡美國　FBI警告：中國黑客一旦離國就或被捕

美國聯邦調查局（FBI）高級官員說，中國政府僱傭黑客的生態系統已經「失控」，並為網絡犯罪分子提供了「某種合理推諉的藉口」。



路透社報道，FBI助理局長萊瑟曼（Brett Leatherman）周四（4月30日）警告，中國黑客一旦離開本國就可能被捕。

萊瑟曼說，中國黑客在中國境內獲得的保護「一旦越過國界就不復存在」。

在萊瑟曼發出警告的幾天之前，34歲中國公民徐澤偉（音譯）從意大利被引渡到美國。徐澤偉被指控在2020年至2021年為一家中國承包商工作期間，在中國政府的指示下參與了大規模的網絡攻擊活動。應美國當局要求，徐澤偉去年7月在米蘭被捕，意大利法院裁定允許引渡後，被引渡到美國。

圖為被指涉嫌黑客活動的中國疑犯徐澤偉，美方指控他涉嫌竊取包括新冠肺炎（COVID-19）醫學研究在內的成果。（X@ChanceGardi）

中國駐華盛頓大使館尚未回應置評請求。

中國外交部發言人林劍4月27日回應意大利將中國公民引渡至美國受審的消息，指責美國「通過政治操弄捏造罪名」，並敦促意大利「不要成為美國的幫凶」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

